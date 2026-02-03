Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj desfășoară intervenții pentru remedierea degradărilor apărute în sezonul rece pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea sa.

Potrivit reprezentanților DRDP Cluj, lucrările constau în reparații realizate prin pulverizarea, în straturi succesive, a emulsiei bituminoase și a agregatelor, precum și reparații cu mixtură stocabilă. Aceste soluții tehnice sunt utilizate în mod special pe timp de iarnă, atunci când condițiile meteorologice nu permit punerea în operă a asfaltului clasic.

Intervențiile au ca scop creșterea siguranței rutiere și menținerea drumurilor în condiții corespunzătoare de circulație până la reluarea lucrărilor de asfaltare la cald.

Reprezentanții DRDP Cluj le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele unde se desfășoară lucrările.