După ani de pauză, expozițiile de animale revin în Maramureș, iar comuna Ariniș deschide drumul printr-o serie de evenimente lunare dedicate crescătorilor de animale și iubitorilor de tradiție: în 17 octombrie, ora 9.00, 14 noiembrie și 12 decembrie.

Vor fi prezentate animale din rase locale și performante: ovine, bovine, cabaline și caprine într-un cadru organizat, sigur și educativ, cu respectarea tuturor normelor sanitare-veterinare.

Participarea este permisă doar deținătorilor care respectă condițiile impuse de legislație.

Este obligatoriu ca animalele să fie însoțite de documentele de identificare, iar pentru cabaline, proprietarii trebuie să prezinte: pașaportul animalului, rezultatul testării serologice pentru anemia infecțioasă ecvină (valabil pe anul 2025), dovada vaccinării anticărbunoase, menționată în pașaport.