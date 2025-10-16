După ani de pauză, expozițiile de animale revin în Maramureș, iar comuna Ariniș deschide drumul printr-o serie de evenimente lunare dedicate crescătorilor de animale și iubitorilor de tradiție: în 17 octombrie, ora 9.00, 14 noiembrie și 12 decembrie.
Vor fi prezentate animale din rase locale și performante: ovine, bovine, cabaline și caprine într-un cadru organizat, sigur și educativ, cu respectarea tuturor normelor sanitare-veterinare.
Participarea este permisă doar deținătorilor care respectă condițiile impuse de legislație.
Este obligatoriu ca animalele să fie însoțite de documentele de identificare, iar pentru cabaline, proprietarii trebuie să prezinte: pașaportul animalului, rezultatul testării serologice pentru anemia infecțioasă ecvină (valabil pe anul 2025), dovada vaccinării anticărbunoase, menționată în pașaport.
