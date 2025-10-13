Patru orașe din nord-vestul țării vor găzdui, la finalul lunii octombrie, spectacolele turneului național „Drag de România noastră”, susținut de îndrăgitul artist Fuego alături de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Evenimentele vor aduce pe scenă emoția autentică a cântecului românesc, într-un spectacol complex, dedicat tradițiilor, valorilor și bucuriei de a fi român.

Programul turneului:

28 octombrie – Satu Mare , Casa de Cultură a Sindicatelor

Bilet: 100 lei

Cumpără bilete aici

29 octombrie – Sighetu Marmației , Hotel Iza

Bilet: 80 lei

(Biletele disponibile aici)

30 octombrie – Oradea , Casa de Cultură a Sindicatelor

Bilet: 130 lei

Primele 50 de bilete – preț promoțional: 100 lei

Cumpără bilete aici

31 octombrie – Zalău, Casa de Cultură a Sindicatelor

Bilet: 100 lei

Cumpără bilete aici

Organizatorii au anunțat că, din respect pentru public, la fiecare spectacol sunt rezervate locuri speciale pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii lor (1% din capacitatea sălii). Accesul se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap.

Turneul „Drag de România noastră” promite o experiență de neuitat, în care muzica, tradiția și emoția se împletesc într-o celebrare a frumuseții autentice românești.