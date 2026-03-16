Administrația Națională de Metorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 16 și 29 martie. Meteorologii anunță temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu maxime între 8 și 17 grade și creșteri ușoare ale valorilor nocturne. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată pe 18, 22 și 25 martie.

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, în Maramureș valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă.

În intervalul 16-21 martie vor fi temperaturi maxime medii de 10…14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie.

Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13…16 grade. Temperaturile minime vor avea valori de -2…1 grad în prima săptămână a intervalului, iar apoi vor crește ușor la valori de 0…3 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 26 martie.