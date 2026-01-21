Polițiștii desfășoară zilnic acțiuni preventive menite să crească gradul de siguranță al cetățenilor și să prevină producerea unor evenimente nedorite.

Astfel, ieri, 21 ianuarie a.c., polițiștii din Șomcuta Mare și ai posturilor de poliție arondate, cu sprijinul jandarmilor, au desfășurat o acțiune, timp de două ore, pe raza localităților Șomcuta Mare și Finteușu Mic.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 40 de autoturisme, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate, în baza prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, o altă sancțiune a fost aplicată pentru o abatere constatată în baza prevederilor Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Totodată, polițiștii au dispus reținerea unui certificat de înmatriculare și a unui set de plăcuțe de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 2.000 de lei.