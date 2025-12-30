Doliu în Comunitatea Penticostală din Baia Mare. Nelu Dejan, dirijorul corului care activa în cadrul comunității s-a stins din viață, iar mesajele de condoleanțe curg.

„Dragi creștini vă anunțăm cu durere în suflet la acest sfârșit de AN și sfârșitul alergării pe pământ a celui care a fost Nelu Dejan – un Slujitor neobosit care a inițiat și motivat pe mulți în a lăuda Numele lui Isus Hristos prin cântări. Domnul să mângâie familia îndoliată! Mâine (Miercuri 31 Decembrie 2025) la ora 10:00 va avea loc Slujba de înmormântare în Sanctuarul Bisericii Muntele Sionului.”, scriu reprezentanții Bisericii Muntele Sionului

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a prietenului nostru drag Nelu Dejan. A fost nu doar un dirijor remarcabil, ci și un suflet cald, dedicat muzicii și oamenilor. Prin talentul și pasiunea sa, a reușit să unească vocile și inimile celor din jur, lăsând în urmă armonii care vor continua să răsune în amintirea noastră.

Cu prietenie Cristian Sfara”, scrie un alt membru al comunității.

”Ne vom revedea , aceasta este mangaierea ce ne poate tine tari in momente ca acestea!!!

Sincere si profunde condoleante familiei Dejan!!!”, scrie Naomi Sevan.