„Caut informatii despre persoana din imagine. Vlad lleana din Salistea de Sus.
Ultima informatie „Stabilita in Anglia (Sheffield)
Data nasterii : 3 Mai 1983
Ultima informatie despre ea a fost in 2020,de atunci nu a mai luat legatura cu familia sau cunoscutii.
Orice informatie mi ar fi de folos.Multumesc.
Precizez ca este mama mea dar in decursul anilor a comunicat cu mine foarte putin si nu detin alte informatii decat cele enumerate.”, scrie Vlad Gabriela.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns