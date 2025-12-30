„Caut informatii despre persoana din imagine. Vlad lleana din Salistea de Sus.

Ultima informatie „Stabilita in Anglia (Sheffield)

Data nasterii : 3 Mai 1983

Ultima informatie despre ea a fost in 2020,de atunci nu a mai luat legatura cu familia sau cunoscutii.

Orice informatie mi ar fi de folos.Multumesc.

Precizez ca este mama mea dar in decursul anilor a comunicat cu mine foarte putin si nu detin alte informatii decat cele enumerate.”, scrie Vlad Gabriela.