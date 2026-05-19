Astăzi, 19 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane din Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, bănuite de infracțiuni informatice și spălarea banilor. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de aproximativ 700.000 de dolari.

Perchezițiile au fost efectuate pentru documentarea și administrarea probelor în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat, de 40 de ani, din Bistrița, ar fi determinat o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe o alta, sub pretextul că aceasta din urmă ar fi mai sigură.

Totodată, acesta s-ar fi oferit să o ajute să-și deschidă cont pe noua platformă intrând astfel în posesia datelor de logare.

Ulterior, bărbatul de 40 de ani ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite și ar fi transferat, succesiv, toate valorile, cauzând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari.

Pentru a disimula proveniența valorilor și a îngreuna stabilirea circuitului infracțional, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piața criptomonedelor și ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane de încredere, din anturaj.

În urma investigațiilor efectuate, a reieșit faptul că un bărbat, de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care ar fi fost transferate sumele de bani, ar fi utilizat documente falsificate.

La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri și stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare.

De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3- nedestinate publicului larg.

Totodată, au mai fost descoperite 2 autoturisme de lux, precum și un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu, urmând a fi dispusă măsura sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului.

Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie conduse la sediul Poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor măsurile legale.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R.

La activitățile derulate astăzi au mai participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj și Maramureș, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea documentării cauzei sub toate aspectele.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.