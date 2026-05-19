La data de 18 mai a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe D.J. 108E, în localitatea Mogoșești, au oprit pentru control un autoturism, condus de către un bărbat 59 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au efectutat testarea cu aparatul etlotest al cărui rezultat a indicat concentrația de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările, urmând ca în funcție de rezultatul acestora, să fie dispuse măsuri legale în consecință.