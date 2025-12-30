După trei zile de competiție și 32 de meciuri, Cupa Minerul a ajuns luni seara la final. În urma unei finalei disputate între cele mai bune două echipe ale turneului, Saint Baia Mare și Bucovina Bădeuți, trofeul a rămas la Baia Mare.

Saint s-a impus în finală cu scorul de 2-1 prin golurile marcate de fostul jucător al lui CFR Cluj și Honved Budapesta, Cornel Ene, care a și fost desemnat MVP-ul turneului.

De cealaltă parte, golul a fost reușit de internaționalul român de minifotbal Bogdan Covaci, soldat în Armata Română și campion mondial la minifotbal în 2022, atunci când a marcat lovitura decisivă de departajare, care a adus titlul mondial naționalei tricolore.

Bucovina Bădeuți a dat și golgheterul turneului, prin internaționalul moldovean Cristian Obada, care a marcat 5 goluri. De altfel, la festivitatea de premiere, Cornel Ene a făcut un gest de fair play și la felicitat pe Obada, în opinia lui moldoveanul meritând și titlul de MVP.

Finala mică, poate cel mai spectaculos meci al turneului, a adus un rezultat surprinzător. Băimărenii de la Agromir Store au reușit să învingă echipa de vedete a sătmărenilor de la Power, care au avut la rândul lor în componență câțiva campioni mondiali la minifotbal. Printre aceștia și pe Andrei Șumălan sau Marius Balog, autorul golului egalizator din finala mondială cu Azerbaijan, din 2022, dar și pe Mircea Ungur, căpitanul tricolorilor.

Echipa băimăreană a fost condusă cu 2-0 și 3-1, dar a reușit să egaleze (3-3) și să ducă meciul la lovituri de departajare, unde a și ratat prima execuție. În cele din urmă, sătmărenii au nimerit bara la ultima lovitură, care le putea aduce medaliile de bronz, ratând apoi și ultima execuție suplimentară.

Titlul de cel mai bun portar i-a fost acordat lui Sebastian Moroz (Saint), fost goalkeeper la Astra Giurgiu și Petrolul Ploiești, cel ale cărui intervenții salvatoare au contribuit decisiv la câștigarea finalei.

Campioana turneului a primit un premiu în valoare de 20.000 de lei, în timp ce vicecampioana a fost recompensată cu 10.000 de lei, iar medaliata cu bronz cu 5.000 de lei.

Rezultate complete din ultima zi a Cupei Minerul

Sferturi de finală

Saint – CS Nordic Boys 1–0

Marcator: Sergiu Ciocan

Agromir Store – Galacticii 1–0

Marcator: Cosmin Berindea

Power Satu Mare – ACS Lion Cubs 1–0

Marcator: Viorel Saim

Bucovina Bădeuți – Mărcuș Logistic 2–1

Marcator Mărcuș Logistic: Nicolas Gherasim

Marcatori Bucovina Bădeuți: Cristian Obada, Joao Lucas

Semifinale

Saint – Power Satu Mare 1–0

Marcator: Viorel Chinde

Bucovina Bădeuți – Agromir Store 5–0

Marcatori Bucovina Bădeuți: Andrei Crăciun, Cristian Obada, Vincene Toma, Sabin Dârstaru, Vlăduț Mocanu

Finala mică

Power Satu Mare – Agromir Store 5-6 (3–3 după timpul regulamentar)

Marcatori Power Satu Mare: Laurențiu Moț x2, Andrei Șumălan x2, Iulian Sîplecan

Marcatori Agromir Store: Bogdan Jeler x2, Antonio Negrean x2, Cosmin Berindea x2

Finala mare

Saint – Bucovina Bădeuți 2–1

Marcatori Saint: Ene Cornel x2

Marcator Bucovina Bădeuți: Bogdan Covaci