O explozie puternică a avut loc vineri dimineață pe Calea Rahovei din București, în zona Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Deflagrația a fost suficient de puternică încât a zguduit blocurile din apropiere, potrivit martorilor. Două persoane au decedat, iar alți opt au fost transportate la spitalele Floreasca și Grigore Alexandrescu, din București.

12 persoane au fost rănite și transportate la spital

Numărul răniților în urma exploziei puternice a crescut la 12 persoane. Toate victimele au fost transportate de urgență la mai multe unități medicale din Capitală.

Potrivit autorităților, pacienții au fost direcționați către următoarele spitale:

Spitalul Universitar de Urgență București

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”

Spitalul Universitar Militar Central

Spitalul Bagdasar-Arseni

Echipele de intervenție continuă verificările la fața locului, iar blocul afectat a fost complet evacuat. Mai multe echipaje ISU acționează pentru stabilizarea structurii și prevenirea unui nou incident.