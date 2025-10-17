Rugăciunile de pomenire a celor adormiți din cimitirele Parohiei ortodoxe Berința se vor desfășura după următorul program:
Sâmbătă, 1 noiembrie
ora 8.00 : Sfântă liturghie (Sâmbăta celor adormiți – Moșii de toamnă)
ora 13.00 : Familia Borcuti
ora 14.00 : Biserica mare
ora 14.30 : Cimitirul Bisericii mari
Duminică, 2 noiembrie
Ora 14.00 : Cimitirul Bisericii mici
Luni, 3 noiembrie
Ora 16.00 : Cimitirul de pe Roșia
Marți, 4 noiembrie
Ora 16.00 : Cimitirul de pe Merizoi
Duminică, 9 noiembrie
Ora 14.00 : Cimitirul de pe Dâmburi
