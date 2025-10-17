Rugăciunile de pomenire a celor adormiți din cimitirele Parohiei ortodoxe Berința se vor desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 1 noiembrie

ora 8.00 : Sfântă liturghie (Sâmbăta celor adormiți – Moșii de toamnă)

ora 13.00 : Familia Borcuti

ora 14.00 : Biserica mare

ora 14.30 : Cimitirul Bisericii mari

Duminică, 2 noiembrie

Ora 14.00 : Cimitirul Bisericii mici

Luni, 3 noiembrie

Ora 16.00 : Cimitirul de pe Roșia

Marți, 4 noiembrie

Ora 16.00 : Cimitirul de pe Merizoi

Duminică, 9 noiembrie

Ora 14.00 : Cimitirul de pe Dâmburi