Prima etapă a noului sezon al Diviziei A1 de volei masculin este programată luni, 20 octombrie. În runda inaugurală, echipa Știința Explorări Baia Mare va juca, în deplasare, cu SCM Zalău. Partida va fi arbitrată de bucureștenii Cristian Cristea și Robert Toader.

Programul primei etape:

– CSM Corona Brașov – SCMU Craiova (ora 18);

– Steaua București – CSU Știința București (ora 18);

– SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare (ora 18);

– Rapid București – Unirea Dej (ora 19);

– Dinamo București – CSM București (amânat);

– Arcada Galați stă.