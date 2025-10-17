Timp de trei zile, Baia Mare devine locul unde se întâlnesc devotamentul, profesionalismul și vocația celor care, zi de zi, poartă grija pacienților cu empatie și dăruire. Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, organizează Conferința Regională a Asistenților Medicali, un eveniment ce unește specialiști din toate ramurile asistenței medicale, moașe și tehnicieni medicali.

Vor fi prezentate lucrări științifice, studii de caz și experiențe din practica de zi cu zi, într-un cadru menit să încurajeze dialogul și schimbul de cunoștințe între generații.

Millenium Business Center – Baia Mare,16-18 octombrie, 15 credite EMC

Un eveniment despre oameni care aleg, zi de zi, să fie aproape de cei aflați în suferință și care, prin profesionalism și compasiune, fac din sistemul medical un loc mai bun