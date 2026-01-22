Miercuri, 21 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au identificat pe raza municipiului Baia Mare doi bărbați, pe numele cărora Judecătoria Baia Mare a emis mandate de executare a pedepsei închisorii.

Aceștia au fost condamnați la un an și șapte luni, respectiv trei ani, două luni și douăzeci de zile închisoare cu executare, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.

Cei doi bărbați, de 39, respectiv 50 de ani, au fost depuși în Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepselor.