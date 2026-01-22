Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a recepționat patru snowmobile moderne, achiziționate în cadrul proiectului transfrontalier ROUA00089 – Olymp – Supravegherea frontierelor pe terenuri înalte, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației implementează proiectul Olymp – Supravegherea frontierelor pe terenuri înalte (ROUA00089), un demers strategic care vizează creșterea eficienței supravegherii și securizării frontierei de stat în zonele montane greu accesibile.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, în cadrul politicii de coeziune și al Instrumentului de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI – Global Europe), fiind finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de statele participante în program.

Cu o durată de implementare de 18 luni, în perioada 10 mai 2025 – 9 noiembrie 2026, proiectul are doi parteneri:

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației – lider de proiect;

Detașamentul 27 de Grăniceri Mukacevo – partener.

Proiectul contribuie la o gestionare mai umană și mai eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene, prin combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, ținând cont de complexitatea fenomenului migraționist și de specificul zonei montane.

În urma finalizării procedurii de achiziție, la sediul ITPF Sighetu Marmației au fost livrate patru snowmobile, în valoare totală de 324.760 lei, care vor fi utilizate în misiuni operative desfășurate în terenuri înalte și condiții meteorologice dificile. În perioada următoare, în cadrul aceluiași proiect, structura va fi dotată și cu ATV-uri.

Valoarea totală a proiectului este de 436.051,34 euro, din care 392.446,20 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene. Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea capacității operaționale a structurilor beneficiare și la consolidarea cooperării transfrontaliere, în beneficiul securității regionale și al cetățenilor.

Cele patru snowmobile vor fi distribuite structurilor operative din zona alpină, respectiv la SPF Valea Vișeului, SPF Vișeu de Sus, SPF Poienile de sub Munte și SPF Izvoarele Sucevei, urmând să fie utilizate în misiuni de supraveghere și intervenție desfășurate în teren montan dificil.

Obiectivul principal al Poliției de Frontieră Române rămâne asigurarea unui nivel ridicat de siguranță la frontiera de stat, prin dotarea structurilor operative cu echipamente moderne și performante, adaptate condițiilor de lucru și cerințelor actuale de securitate.