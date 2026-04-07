Campionul român David Popovici transmite un mesaj puternic dincolo de performanțele din bazin, implicându-se activ într-o cauză socială profundă. Într-o postare recentă pe Instagram, sportivul a vorbit despre experiența sa alături de copii care nu au avut șansa de a crește într-un mediu stabil.

„Nu toți copiii știu cum e să ai un acasă”, a scris acesta, descriind momentele petrecute alături de tineri aflați în grija Hope and Homes for Children. Întâlnirea nu a fost una formală, ci plină de viață: au gătit împreună, au râs, s-au jucat și au vorbit despre visuri, exact ca orice grup de adolescenți.

Dincolo de normalitatea acestor momente, realitatea rămâne una dureroasă: acești copii nu au beneficiat de aceleași oportunități. Astăzi, ei trăiesc în case familiale, un model alternativ de îngrijire care le oferă siguranță și un nou început.

Mesajul lui Popovici subliniază însă o idee esențială: nu este suficient să construiești un spațiu fizic. „Trebuie să fii acolo, în fiecare zi”, transmite sportivul, atrăgând atenția asupra nevoii de implicare constantă.

Prin acest demers, campionul îi încurajează pe români să se alăture cauzei și să contribuie la schimbarea destinului acestor copii. „Un copil nu are nevoie de ajutor o dată. Are nevoie de cineva care rămâne”, este mesajul central al apelului său.

Cei care doresc să sprijine inițiativa pot dona prin campania dedicată (alăturată mai jos), susținând astfel continuarea proiectelor care oferă nu doar un acoperiș, ci și șansa la o viață mai bună.

Implicarea lui David Popovici arată că adevărata performanță nu se măsoară doar în medalii, ci și în impactul pe care îl ai asupra comunității.