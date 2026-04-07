Un maramureșean este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a fost depistat în trafic conducând un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare. În urma verificărilor, s-a constatat că mașina a fost radiată din circulație de autoritățile belgiene.

Luni, 6 aprilie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighet, aflați în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, între localitățile Crăciunești și Tisa, un autoturism fără plăcuțe cu numere de înmatriculare.

La volanul acestuia se afla un cetățean român, în vârstă de 57 de ani, domiciliat în județul Maramureș. Pentru autoturismul pe care-l conducea, bărbatul a prezentat un certificat de înmatriculare eliberat de către autoritățile din Belgia.

În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră maramureșeni s-a constatat că, autoturismul a fost radiat din circulație de autoritățile belgiene la sfârșitul anului 2025.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, iar la finalul cercetărilor vor fi luate măsurile legale care se impun.