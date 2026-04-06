Într-un sistem medical adesea supus presiunilor și limitărilor, există momente care reușesc să redefinească sensul vocației. Sunt acele situații în care profesia nu mai este doar o responsabilitate, ci devine o alegere profund umană. Un astfel de exemplu vine din cadrul Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, unde devotamentul și solidaritatea au făcut, din nou, diferența între pierdere și speranță.

Andrei Mureșan, medic specialist în Anestezie și Terapie Intensivă, demonstrează că vocația nu se încheie odată cu retragerea oficială din activitate. Revenirea sa în spital, într-un moment critic, nu a fost dictată de obligații, ci de un profund simț al responsabilității față de viață și față de comunitate.

Implicat de ani de zile în coordonarea procesului de donare de organe și țesuturi, medicul a contribuit decisiv la transformarea unei tragedii într-o șansă reală pentru alți pacienți.

„O pacientă în vârstă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a devenit donator, în urma deciziei pline de altruism a familiei. Grație intervenției coordonate de echipa ATI și de coordonare a spitalului, sub îndrumarea Dr. Andrei Mureșan și a dr. Adriana Stoicovici, au fost posibile două transplanturi renale realizate la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca și un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni.”

Astfel de inițiative și oameni reafirmă faptul că sistemul medical nu este definit doar de resurse sau infrastructură, ci mai ales de caracterul și dedicarea celor care îl susțin. Iar uneori, cele mai puternice exemple vin tocmai din gesturi tăcute, făcute din convingere, nu din obligație.

„Donarea de organe înseamnă viață și speranță. Dincolo de sfârșitul unei vieți, există șansa unui nou început pentru alții”, a transmis Dr. Andrei Mureșan.