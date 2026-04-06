Într-o perioadă a vieții definită de schimbări rapide și emoții intense, tot mai mulți adolescenți se confruntă cu anxietate, nesiguranță și dificultăți de concentrare. Deși aceste trăiri sunt firești, ele rămân adesea neexprimate, din lipsa unui cadru în care tinerii să se simtă în siguranță.

Pornind de la această realitate, Crucea Roșie Română, Filiala Maramureș lansează un demers dedicat susținerii emoționale a adolescenților cu vârste între 12 și 15 ani: întâlniri de grup gratuite, concepute ca un spațiu de încredere, dialog și autocunoaștere.

Inițiativa propune mai mult decât simple discuții. Este un cadru ghidat în care participanții sunt încurajați să-și observe emoțiile, să le înțeleagă și să învețe modalități sănătoase de a le gestiona. Prin exerciții adaptate vârstei lor, adolescenții își pot dezvolta atenția, își pot îmbunătăți capacitatea de concentrare și pot dobândi instrumente utile pentru a face față stresului cotidian.

Un alt pilon important al acestor întâlniri îl reprezintă relaționarea. Într-un mediu lipsit de judecată, tinerii au ocazia să descopere că nu sunt singuri în experiențele lor și să construiască conexiuni autentice, bazate pe respect și empatie.

Coordonate de un psiholog clinician, sesiunile oferă un echilibru între structură și deschidere, astfel încât fiecare participant să se poată exprima în propriul ritm. Accesul gratuit la aceste întâlniri subliniază angajamentul organizației de a face sprijinul emoțional cât mai accesibil în comunitate.

Dar dincolo de toate acestea, mesajul este unul simplu și direct pentru adolescenți: merită să încerci. Chiar dacă poate părea greu să faci primul pas, acest spațiu este gândit pentru tine, pentru întrebările tale, pentru stările tale, pentru momentele în care simți că ai nevoie de mai multă claritate sau liniște.

Într-un context în care nevoile emoționale ale adolescenților sunt tot mai vizibile, astfel de inițiative devin nu doar binevenite, ci absolut necesare. Demersul Crucea Roșie Română, prin Crucea Roșie Maramureș, reprezintă un exemplu concret de implicare responsabilă în comunitate, punând accent pe sprijin real, accesibil și adaptat generațiilor tinere.

Înscrierile se realizează în limita locurilor disponibile, la adresa: maramures@crucearosie.ro.