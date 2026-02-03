Suntem invitați la un eveniment deosebit, un popas spiritual în prag de primăvară: Turneul Național „Ce folos”, pricesne și cântări religioase interpretate cu trăire autentică de Paula Hriscu, într-o seară dedicată iertării și recunoștinței.

Evenimentul va avea loc joi, 26 martie, ora 18:30 (acces de la 18:00), la ATP Tech Center, Baia Mare. Accesul copiilor este permis începând cu vârsta de 7 ani (pe bază de bilet).