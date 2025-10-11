Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce, în ultimii ani, s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate.

Potrivit presei, artista a suferit patru accidente vasculare și a fost supusă unei intervenții la inimă.

Vestea decesului a fost anunțată pe rețelele de socializare de o apropiată a acesteia, care i-a transmis un mesaj de adio emoționant.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris aceasta pe Facebook.

Marinela Chelaru a fost cunoscută pentru activitatea sa în grupul de umor VOUĂ și pentru aparițiile în numeroase emisiuni de divertisment.