Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în Curtuiuș, pe fondul carosabilului umed și al vizibilității reduse cauzate de ploaie. Două autoturisme s-au ciocnit violent, în urma impactului unul dintre vehicule fiind grav avariat în partea din față.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, între care și o autospecială de descarcerare grea, alături de poliție și un echipaj medical.

Circulația rutieră a fost temporar blocată pe durata intervenției, fiind reluată în condiții normale după degajarea carosabilului. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului.

Evenimentul s-a produs în contextul vremii nefavorabile din județ, când ploaia și temperaturile scăzute au făcut ca șoselele să devină alunecoase.

Material în actualizare!