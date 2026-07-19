Proiectul educațional „De-a Arheologia”, desfășurat la Muzeul Maramureșean, a ajuns la final, după o serie de activități care au îmbinat cercetarea, comunicarea și joaca, oferindu-le participanților o experiență completă în lumea patrimoniului și a arheologiei.

În ultima zi a programului, participanții au acordat un interviu la radio, și-au prezentat lucrările în cadrul unei conferințe, iar apoi au continuat activitățile practice și recreative, fără a renunța la pasiunea pentru descoperirea trecutului. Reprezentanții muzeului au transmis că, deși ediția din acest an s-a încheiat, experiențele, cunoștințele și amintirile create pe parcursul proiectului vor rămâne alături de toți cei implicați.

Prin inițiativa „De-a Arheologia”, Muzeul Maramureșean promovează educația prin patrimoniu și încurajează tinerii să descopere istoria într-un mod interactiv, demonstrând că arheologia poate deveni o adevărată aventură a cunoașterii.