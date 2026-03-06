Pe parcursul zilei de ieri, 5 martie a.c., polițiștii Biroului Județean de Transporturi Maramureș, au desfășurat acțiuni de tip ” Blitz” în Baia Mare, Sighetu Marmației și localitatea Vișeu de Jos.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea și combaterea accidentelor rutiere în zona trecerilor la nivel cu calea ferată.

Pe parcursul acțiunilor au fost oprite și verificate 25 de autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea acestora depășește suma de 4.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, iar prin prezența activă și prin dialogul permanent cu cetățenii, polițiștii contribuie la formarea unei conduite responsabile în trafic și la menținerea unui climat de siguranță rutieră.