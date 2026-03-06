Fiul ministrului de Finanțe al Israelului, Bezalel Smotrich, a fost rănit, alături de alți militari, în timpul unei activități militare desfășurate în apropierea graniței cu Libanul, potrivit informațiilor transmise de Armata israeliană. Incidentul a avut loc în contextul tensiunilor din zona de nord a Israelului, unde armata desfășoară frecvent operațiuni de securitate la frontieră. Starea soldaților răniți nu a fost detaliată în mod oficial.

În timp ce, în România, toată țara vorbește de fiica lui Ponta! Și de aici putem privi o diferență majoră între modelul israelian și cel românesc în ceea ce privește raportarea liderilor politici la responsabilitatea față de stat. În Israel, copiii demnitarilor își fac serviciul militar la fel ca ceilalți tineri și participă inclusiv la misiuni periculoase. Pentru societatea israeliană, ideea că și familiile celor aflați la conducere își asumă aceleași riscuri este considerată o formă de solidaritate și responsabilitate națională.

În România, însă, pentru că fata lui Ponta n-a fost adusă în țară în primul val, s-a făcut scandal național! Nomenclatura a ieșit la atac! Însă oare toți aceștia care atacă au uitat de Incendiul de la Colectiv din 2015, care a provocat moartea a zeci de tineri și a generat un val uriaș de proteste: La acea vreme, premierul de atunci, Victor Ponta, și-a anunțat demisia în urma presiunii publice. Atunci el n-a făcut nimic pentru toți acei copii, acum statul trebuie s-o aducă acasă și e vinovat pentru toată situația.

Câți copii au murit atunci fiindcă premierul din acel moment, Victor PONTA, nu a fost e acord cu trimiterea lor la spitale din străinătate? Chiar așa de ușor uităm?