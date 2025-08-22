La data de 21 august, în jurul orei 20:16, polițiștii din Borșa au fost solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină pentru a aplana un scandal izbucnit între vecini.

Echipajul deplasat de urgență la fața locului a reușit să calmeze spiritele, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că trei persoane, cu vârste cuprinse între 39 și 45 de ani, au provocat și au participat la conflict.

Pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat celor în cauză trei sancțiuni contravenționale, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.