Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani sunt invitați să descopere frumusețea dansului popular în cadrul unor cursuri organizate la Căminul Cultural „Gheorghe Lazăr”.

Inițiativa are ca scop promovarea tradițiilor locale și oferirea unui cadru în care cei mici să învețe nu doar pași de dans, ci și valori importante precum disciplina, spiritul de echipă și respectul pentru portul popular.

Cursurile vor fi susținute de instructorii Anamaria Hosu și Darius Buciuman, dansatori ai Ansamblul Folcloric Național Transilvania, care îi vor ghida pe copii într-un mediu prietenos și dinamic, adaptat nivelului lor de vârstă.

Programul este deschis participanților din întreaga zonă Șomcuta Mare, oferind astfel o oportunitate extinsă pentru copiii din comunitățile apropiate de a lua contact cu tradițiile autentice.

Înscrierile sunt deschise până la data de 31 martie, iar părinții pot obține informații suplimentare și își pot înscrie copiii apelând numerele de telefon puse la dispoziție de organizatori.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să contribuie la păstrarea și transmiterea valorilor culturale românești, oferindu-le celor mici șansa de a se conecta cu rădăcinile și de a face parte dintr-o comunitate care menține vii tradițiile locale.