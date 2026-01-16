Centrul Rivulus Pueris, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, găzduiește săptămânal o activitate care aduce zâmbete, energie și multă pasiune pentru mișcare în rândul copiilor din municipiu. Peste 100 de elevi de la Școlile Gimnaziale „Nichita Stănescu” și „Avram Iancu” participă cu entuziasm la cursurile de dans modern și popular, desfășurate în fiecare săptămână.

Activitatea este coordonată de Maria Seraz, profesor coregraf în cadrul Palatului Copiilor Baia Mare, care reușește să îmbine armonios disciplina, creativitatea și bucuria dansului. Astfel, copiii își dezvoltă expresivitatea și spiritul de echipă, descoperind totodată frumusețea dansului tradițional românesc, dar și dinamismul dansului modern.

Prin aceste activități, Centrul Rivulus Pueris oferă copiilor oportunitatea de a-și descoperi talentele, de a-și construi încrederea în sine și de a socializa într-un mod educativ.