Buna dimineata. Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Au cazut precipitatii sub forma de ninsoarea, lapovita si ploaie. In zona montana inalta a nins. Vantul a prezentat intensificari temporare cu viteze de pana la 70-80 km/h in zona de munte. Circulatia rutiera se desfasoara in conditi de iarna. Cerul este acoperit. Zapada framantata se gaseste depusa si masoara pana la 1 cm pe DN17C, Dealul Stefanitei. Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul curat si umed. S-a actionat cu 14 utilaje si s-au raspandit 142 tone de material antiderapant pe: DN1C, DN18, DN19, DN17C, DN18B si pe centura de ocolire a municipiului Baia Mare. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 50 de metri, pe DN17C, Dealul Stefanitei. Carosabilul sectoarelor de drumuri judetene este curat si umed. S-a intervenit cu 25 de utilaje si s-au imprastiat 455 tone de material antiderapant. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost in usoara crestere nu au fost semnalate probleme. Gheata este prezenta la malurile raurilor Viseu, Vaser, Iza, Mara, Ruscova, Botiza si Cavnic. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Stratul de zapada masoara: 12 cm in Baia Borsa, 11 cm pe Valea Vaserului, 10 cm la Baiut si Cavnic, 9 cm la Moisei, Bistra, Leordina, 8 cm la Firiza, Grosii Tiblesului, Blidari, Poiana Borsa, Pasul Gutai, 7 cm pe Valea Viseului, 4 cm la Vf. Iezer, 2 cm la Targu Lapus. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -2 grade la Vf. Iezer, 0 grade in Pasul Prislop, 1 grad in Pasul Gutai, la Sighetu Marmatiei si Targu Lapus, 2 grade la Cavnic, 3 grade la Borsa, Viseu de Sus, 4 grade in Baia Mare, Seini, Baia Sprie, Somcuta Mare. Vremea se va incalzi astazi in judetul nostru. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse, indeosebi in cursul noptii, va ploua. In zona montana inalta precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Izolat cantitatile de apa vor fi mai insemnate. Vantul va sufla slab, la moderat, cu intensificari indeosebi in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 10 grade, iar cele minime intre 3 si 6 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.