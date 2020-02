Șomer: Am fost nevoita sa intru in somaj facand un soc pentru ca eu continuam tura. A doua zi eram pregatita sa am duc in cealalta parte, Nici nu mi-a trecut prin cap ca nu ma ami accepta. De ce? Pentru ca si-au bagt oamenii lor. Sa vorbim pe fata. Atunci am facut socul, m-am dus dupa 30 ani… Am lucrat in Romtelecom, la Enel si ultimul loc de munca la compania de iluminat public. Am fost nevoita s aintru in somaj. Al doilea soc cand s-au calculat 700 de lei dupa 30 de ani de munca.

Violeta Alexandru: Formula asta „de maine nu mai vii, poate da peste cap viata cuiva.

Înregistrare scandaloasă cu ”ministreasa” Muncii. Dovadă de cinism după concedierea liftierei