„Iubiți credincioși, vă anunțăm că începând de duminica viitoare, 18 Ianuarie 2026, de la ora 17:00 vom săvârși în sobor de preoți Taina Sfântului Maslu, cu dezlegări de farmece și blesteme, respectiv în fiecare duminică de la aceeași oră, până în Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză) dinaintea Sfântului și Marelui Post.

Vă așteptăm cu drag!

Stareț,

Protos. Varlaam Coroian”

Așa își lansează invitația pe pagina de Facebook starețul cunoscutului lăcaș de cult. Postarea a adunat rapid sute de aprecieri și zeci de comentarii, semn că modul inedit de chemare la rugăciune este cunoscut de către credincioși.

Mănăstirea ”Nașterea Maicii Domnului” Chiuzbaia este aşezată în hotarul localității Chiuzbaia, la 10 km de Oraşul Baia Sprie.

Mănăstirea a luat ființă în anul 1995, când s-a pus piatra de temelie, prin osârdia

preotului paroh din Chiuzbaia, Viorel Mada și a credincioşilor din zonă. S-a construit o biserică mică din cărămidă cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”, în formă de cruce greacă şi care a fost sfintită la 13 septembrie 1998 de către Preasfințitul Episcop Justin, atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Pictura a fost execută ulterior, între anii 2000-2001, de către sotii Sălăjan Stefan şi Daniela.

În anul 2002, s-a construit o casă monahală, în 2005, s-a zidit o trapeză pentru

hramuri, iar între anii 2008-2009, s-au zidit alte patru chilii şi un Altar de vară. Mănăstirea are o bibliotecă cu aprox. 2.000 de cărți.

La 13 septembrie 2015, după ce au fost terminate toate lucrările la mănăstire, biserica a fost reorganizată și s-a extins cu un pronaos și pridvor în stil brâncovenesc, s-au terminat lucrările de pictură în tehnica fresco. Mănăstirea a fost târnosită de către Preasfintitul Părinte Episcop Justin.

Cu această ocazie, starețul mănăstirii, Protosinghelul Varlaam Coroian şi preotul ctitor Viorel Mada, au primit din partea Episcopiei, Gramata Episcopală.

Hramurile lăcașului de cult sunt: ,,Naşterea Maicii Domnului” şi ,,lzvorul Tămăduirii”.

Este mănăstire de monahi, condusă din anul 1999 de către Protosinghelul Varlaam Coroian.

Pe lângă activitățile duhovnicești, Mănăstirea Chiuzbaia a devenit și o redută a culturii, prin înființarea unui muzeu cu obiecte tradiționale, care promovează culturași tradițiile populare autentice.

De asemenea, datorită cadrului natural de o frumusețe aparte în care este situată, Mănăstirea Chiuzbaia a un loc preferat pentru tabere de tineret organizate în perioada verii de către preoții și Asociațiile de tineri din Protopopiatul Baia Mare.