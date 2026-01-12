Un român a fost sunat de autoritățile germane, în timpul unei verificări de amploare într-un depou din Frankfurt, ca să lămurească ce se află în două găleți verzi care au fost expediate cu autocarul și care, la scanare, păreau suspecte.

Conaționalul nostru le-a spus polițiștilor germani că acolo se afla, de fapt, carne de porc fiartă conservată în untură, iar controlul s-a încheiat fără probleme pentru el.

Episodul a avut loc în cadrul unei acțiuni în care au fost oprite autocare de cursă lungă, iar unele au fost scoase imediat din trafic din cauza unor defecțiuni considerate periculoase și a șoferilor extenuați.

Polițiștii și vameșii au efectuat controale masive asupra autocarelor. Foto: Rainer Rüffer/Rainer Rüffer

Potrivit Frankfurter Rundschau, aproximativ 100 de lucrători din trei landuri (Hessen, Renania-Palatinat și Baden-Württemberg) au participat la controlul desfășurat în depoul VGF de pe Mannheimer Straße, în apropierea gării centrale din Frankfurt, zonă descrisă de coordonatori drept un nod major al transportului cu autocarul.

Acțiunea s-a întins pe durata a opt ore, într-o zi de duminică, perioadă în care autocarele au fost oprite pe autostradă și în zona gării, apoi direcționate către depou pentru verificări tehnice și administrative.

În paralel cu verificările tehnice, vameșii au scanat bagaje și pachete cu un echipament de radiografie, iar polițiștii au verificat timpii de condus. Kerber a indicat că unii șoferi erau la volan de „26 de ore”, iar într-un caz anterior fusese depistat un conducător auto cu „peste 30 de ore” de condus.

În timpul controlului au fost verificate autocare din mai multe țări, inclusiv din Germania, Kosovo, România și Bulgaria, însă nu au fost găsite bunuri furate.

Au existat, totuși, situații care au necesitat clarificări punctuale. Cele două găleți verzi au ridicat semne de întrebare deoarece conținutul dens nu permitea identificarea clară la scanare; după o radiografiere suplimentară, au apărut forme dreptunghiulare, iar proprietarul din România a explicat telefonic că este vorba despre carne de porc fiartă în untură, o specialitate. Verificarea efectivă, cu o lingură, a confirmat prezența bucăților de carne, iar cazul a fost închis ca „în regulă”.

În alt autocar, polițiștii au găsit pe un scaun opt cartușe de țigări, iar deținătorul a fost pus să plătească. De asemenea, o sticlă PET cu lichid roșu, care „nu era alcool” și „nu era suc” și avea un miros descris ca de hoit, nu a încălcat vreo lege, astfel că posesorul a putut să o păstreze.

La finalul operațiunii, alte două autocare nu au primit permisiunea să își continue drumul din cauza unor defecțiuni: unul a fost însoțit către inspecția tehnică (TÜV), iar altul a fost tras pe dreapta pe Gutleutstraße.

În interiorul halei, în pofida fluxului constant de autocare, oameni și bagaje, situația a rămas calmă: comunicarea s-a făcut în mare parte prin gesturi, documentele au fost verificate digital, iar echipele au rămas „prietenoase” și „răbdătoare”.

Cei depistați cu prea multe țigări au fost obligați să plătească, iar pasagerii care nu mai puteau continua cu același autocar au fost însoțiți la gară, pentru a-și relua de acolo călătoria.