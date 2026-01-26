Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Maramureș s-a reunit în ședință extraordinară și a decis închiderea circulației rutiere pe DJ188, în zona podului peste râul Vișeu, din localitatea Vișeu de Jos, ca urmare a unei situații de urgență generate de cedarea grinzii marginale dintre culee și prima deschidere a podului.

Podul afectat este amplasat la km 0+250 pe drumul județean DJ188, este construit din beton armat, are patru deschideri și o lungime de aproximativ 80 de metri.

❗ Măsuri dispuse

Începând astăzi, de la ora 20:00, și până mâine, 27 ianuarie, la ora 13:00, circulația rutieră pe pod este închisă, cu excepția echipajelor de intervenție (ambulanță, SMURD, poliție și jandarmi).

În zonă vor fi amplasate indicatoare rutiere de închidere a circulației, iar pentru aplicarea restricțiilor sunt prezente echipaje ale poliției rutiere și angajați ai societății Drumuri-Poduri Maramureș, în următoarele puncte:

DJ186 Bogdan Vodă – intersecție DJ188 spre Bocicoel

DN18 Vișeu de Jos – intersecție DJ188 spre Bocicoel

DJ188 km 0+350 – intersecție cu strada laterală

🔁 Rute ocolitoare

Pentru desfășurarea traficului rutier au fost stabilite următoarele rute alternative:

DJ186 Bogdan Vodă – DN17C Săcel – Moisei – DN18 Moisei – Vișeu de Sus DN18 Vișeu de Jos – DN17C Moisei – DJ186 Săcel

📢 Informarea populației

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Vișeu de Jos va informa riveranii cu privire la restricțiile instituite și la prevederile Hotărârii nr. 1/2026 a CJSU Maramureș.

Prin ordin al prefectului va fi desemnată o comisie tehnică de specialitate care va evalua pagubele și va propune realizarea unei expertize tehnice, necesară pentru alocarea resurselor financiare în vederea remedierii situației.

Cauzele care au dus la cedarea grinzii marginale vor fi stabilite în urma expertizei tehnice de specialitate.