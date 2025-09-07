Sâmbătă, 6 august, stadionul Municipal “Francisc Matei” din Beiuș a fost gazda partidei dintre Bihorul din localiatte și CS Minaur, joc din cadrul rundei a două din Liga a III-a, seria 8. Minaur s-a impus meritat în fața echipei nou promovate în Liga 3, și are maximum de puncte după două etape.

Pentru băimăreni urmează un meci acasă cu Unirea Tășnad, grupare care a reușit la rândul ei două victorii în primele două etape.

Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare: 0-3 (0-1)

stadionul Municipal “Francisc Matei” din Beiuș

Au marcat: Ciocan (27), Camara (68), Stănescu (79)

Arbitri: Narcis Bodocan – Tamas Bazso Magyar (Cluj-Napoca), Mihai Cîrgea (Mihai Viteazu – Cluj). Rezervă: Cătălin Aurelian Flonta (Cluj-Napoca). Observator arbitri: Emil Arșa (Arad). Delegat joc: Roxana Beatrice Lasc (Chișineu Criș – Arad)

Minaur (antrenori Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam): 1. Flavius Croitoru – 47. Andrei Orosz, 44. Mohamed Camara, 4. Jhon Mondragon (93. Andrei Mocanu – min. 90), 22. Darius Mureșan, 80. Andrei Moga, 11. Raphael Stănescu, 7. Sergiu Ciocan (97. Viorel Chinde – min. 67), 10. Raul Vitan (27. Mădălin Calu – min. 88), 21. Andy Bădici (88. Gabriel Țura – min. 88), 17. Denis Buhai (30. Sanusi Hussaini – min. 67)

Rezerve neutilizate: 99. Marco Șuldac – 16. Cătălin Alexe, 14. Alexandru Băican, 29. Alin Baciu

Cartonașe galbene: Turcan (22), Căprescu (66), Buciuman (75), Prața )84) / Vitan (61)

Prima etapă din seria 8: Lotus Băile Felix – Unirea Tășnad: 0-2; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Unirea Dej: 1-0; SCM Zalău – Sănătatea Servicii Publice: 1-1; Sticla Arieșul Turda – Crisul Sântandrei: 2-4; Olimpia MCMXXI Satu Mare – Bihorul Beiuș: 1-3; CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației: 4-3

Etapa a 2-a: Sănătatea Servicii Publice – Unirea Dej: 3-2; SCM Zalău – Sticla Arieșul Turda: 5-0; CSM Sighet – AF Viitorul Cluj-Napoca: 1-0; Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare: 0-3; Unirea Tășnad – Olimpia Satu Mare: 7-1; Crișul Sântandrei – Lotus Băile Felix: 1-1.

Etapa viitoare. Vineri, 12 septembrie, ora 17.00: Băile Felix – Zalău; Viitorul – Bihorul; Unirea Dej – CSM Sighet. Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17.00: Arieșul – Sănătatea; CS Minaur – Unirea Tășnad; Olimpia – Sântandrei.