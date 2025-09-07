Sâmbătă după-amiază, în HekluHollin din Gardabaer, s-a disputat partida dintre echipa islandeză Stjarnan și CS Minaur Baia Mare, manșa retur a turului preliminar din EHF European League. În primul meci, disputat în Baia Mare, cele două echipe au încheiat meciul la egalitate, 26-26. Tot la egalitate s-a terminat și meciul al doilea, 23-23 (13-14), dar Minaur s-a impus în final după executarea aruncărilor de la 7m.

În urma acestui succes, Minaur va juca în grupa C a competiției, alături de Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) și câștigătoarea turului preliminar dintre Skanderborg Aarhus (Danemarca) și Maritimo da Madeira (Portugalia) – în tur au câștigat danezii cu 38-25, deci mai mult ca sigur vom avea în grupă danezii.

Grupele EHF European League se vor disputa între 14 octombrie și 2 decembrie. Echipele clasate pe primele două locuri din grupe merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se disputa în 30 și 31 mai (Final Four).

Partida disputată în Islanda a fost una extrem de echilibrată, în care Minaur a condus de cele mai multe ori, însă niciodată diferența n-a fost mai mare de trei goluri. Finalul a fost unul electrizant, cu băimărenii fiind egalați la 22 după ce au condus cu două goluri. Mai apoi l-am pierdut pe Cumpănici, care a fost descalificat, dar am marcat prin Botea cu 30 de secunde înainte de ultimul fluier. Ungurul Barnabas Rea a înscris și el când mai erau 9 secunde, partida s-a terminat la egalitate și s-au executat penalty-uri de departajare.

Stjarnan – CS Minaur Baia Mare: 26-27 (13-14, 23-23)