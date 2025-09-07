Sâmbătă după-amiază, în HekluHollin din Gardabaer, s-a disputat partida dintre echipa islandeză Stjarnan și CS Minaur Baia Mare, manșa retur a turului preliminar din EHF European League. În primul meci, disputat în Baia Mare, cele două echipe au încheiat meciul la egalitate, 26-26. Tot la egalitate s-a terminat și meciul al doilea, 23-23 (13-14), dar Minaur s-a impus în final după executarea aruncărilor de la 7m.
În urma acestui succes, Minaur va juca în grupa C a competiției, alături de Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) și câștigătoarea turului preliminar dintre Skanderborg Aarhus (Danemarca) și Maritimo da Madeira (Portugalia) – în tur au câștigat danezii cu 38-25, deci mai mult ca sigur vom avea în grupă danezii.
Grupele EHF European League se vor disputa între 14 octombrie și 2 decembrie. Echipele clasate pe primele două locuri din grupe merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se disputa în 30 și 31 mai (Final Four).
Partida disputată în Islanda a fost una extrem de echilibrată, în care Minaur a condus de cele mai multe ori, însă niciodată diferența n-a fost mai mare de trei goluri. Finalul a fost unul electrizant, cu băimărenii fiind egalați la 22 după ce au condus cu două goluri. Mai apoi l-am pierdut pe Cumpănici, care a fost descalificat, dar am marcat prin Botea cu 30 de secunde înainte de ultimul fluier. Ungurul Barnabas Rea a înscris și el când mai erau 9 secunde, partida s-a terminat la egalitate și s-au executat penalty-uri de departajare.
Stjarnan – CS Minaur Baia Mare: 26-27 (13-14, 23-23)
- HekluHollin din Gardabaer; cca 400 spectatori
- Arbitri: Titouan Picard – Pierre Vauchez (Franța). Delegat EHF: Tadas Jansonas (Lituania)
- Aruncări de la 7m: 3-0 (toate transformate). Minute de eliminare: 4-10 (Olafsson, Eyjofsson / Cumpănici, Nagy, Mollino, Sabou, Zein; în min. 58, Cumpănici a fost sancționat cu cartonaș roșu)
- Stjarnan: Sigurdur Dan Óskarsson, Baldur Ingi Pétursson, Adam Thorstensen – Johannes Bjørgvin 2, Patrekur Gudmundsson Ofjoro, Gauti Gunnarsson 6, Isak Logi Einarsson, Loftur Asmundsson, Starri Fridriksson 3, Petur Arni Hauksson 3, Joel Bernburg 6, Hans Jorgen Olafsson 1, Jon Asgeir Eyjolfsson, Barnabas Rea 2, Daniel Karl Gunnarsson, Marino Benedikt Herdisarson. Oficiali: Hrannar Gudmundsson (principal), Arnar Arnarsson, Johanna Bjork Gylfadottir, Sven Andri Svensson, Lydur Jonsson
- Minaur: Cristian Sîncu (5 intervenții), Daeius Makaria (2 intervenții) – Robert Nagy 2, Tudor Botea 4, Mario Racolța, David Pavlov, Ștefan Gabriel Cumpănici 5, Milan Kotrc 1, Artem Kozakevych 1, Erik Leonard Pop 2, Stefan Vujic 4, Anderson Mollino da Silva 3, Viorel Fotache 1, Lucas Sabou, Ovidiu Ardelean, Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin. Oficiali: Nuno Miguel de Melo Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Mihai Pop, Eduard Artur Vaszi
- Au marcat din runcări de la 7m: Gunnarsson, Herdisarson, Einarsson / Botea, E. Pop, Vujic, Kotrc
