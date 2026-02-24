Începând cu 2 martie 2026, Sistemul Entry/Exit (EES) devine operațional la toate punctele de trecere a frontierei externe ale României, marcând finalizarea procesului de implementare etapizată început la 12 octombrie 2025.

Extinderea vizează mai multe categorii de puncte de frontieră, după cum urmează:

La frontiera româno-moldovenească, sistemul va funcționa la Albița, Bumbăta, Galați (rutier), Galați (feroviar), Iași (feroviar) și Sculeni.

La frontiera româno-sârbă, EES va fi activ la Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orșova, Porțile de Fier II și Stamora-Moravița (feroviar).

La frontiera româno-ucraineană, implementarea include punctele Halmeu (feroviar), Isaccea, Tulcea (portuar) și Vicșani (feroviar).

De asemenea, sistemul va fi operațional la frontiera maritimă, în porturile Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia și Sulina, la frontiera aeriană – Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), precum și la frontiera fluvială (Dunărea), în porturile Brăila, Cernavodă și Calafat.

EES este un sistem electronic modern al Uniunii Europene, destinat înregistrării automate a datei și locului de intrare și ieșire pentru cetățenii statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată, de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice – imagine facială și patru amprente digitale – și calculează automat perioada de ședere autorizată.

Autoritățile precizează că implementarea EES nu modifică drepturile de călătorie existente, ci urmărește modernizarea gestionării frontierelor, eficientizarea controalelor, combaterea fraudelor de identitate prin utilizarea datelor biometrice și consolidarea securității la nivelul Uniunii Europene. Totodată, sistemul contribuie la prevenirea terorismului și a criminalității organizate, prin facilitarea verificării identității.

Sistemul se aplică cetățenilor statelor terțe, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, precum și membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii Europene care nu dețin un permis de ședere. Sunt exceptați de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani și persoanele pentru care acest proces este fizic imposibil. Nu intră sub incidența sistemului persoanele care dețin un permis de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de un stat membru UE, precum și membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin permis de ședere.

La prima intrare după operaționalizarea completă a sistemului, călătorilor li se vor colecta datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La intrările ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja existente, ceea ce, pe termen lung, va contribui la reducerea timpilor de procesare la frontieră.

Datele colectate sunt stocate timp de trei ani sau cinci ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere, cu respectarea legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor.

Autoritățile recomandă persoanelor care beneficiază de excepții de la aplicarea sistemului să prezinte documentele justificative încă de la momentul controlului, pentru a evita eventuale întârzieri. Informații suplimentare sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene dedicată Sistemului de Intrare/Ieșire.