Anul acesta, competiția „Business Plan” – etapa județeană, 2026, s-a desfășurat la Euro Hotel din Baia Mare și a reunit elevi din liceele maramureșene care studiază prin metoda firmelor de exercițiu.

Competiția este organizată și se desfășoară în cadrul proiectului „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pe piața muncii”, cod proiect 327432, finațat prin Programul de Educație și Ocupare 2021-2027, implementat de către CNDIPT în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR).

Planurile de afaceri înscrise în competiție au fost evaluate de o comisie din care au făcut parte reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai mediului academic și cel de afaceri din județul Maramureș.

Familiarizarea cu activitățile specifice mediului economic real, dezvoltarea de competențe necesare unui întreprinzător dinamic, încurajarea competiției și asumarea de responsabilități sunt aspecte care-i fac câștigători pe toți elevii participanți.

Evaluarea proiectelor înscrise în competiție s-a făcut de comisia formată din dl Tuș Florentin Nicolae – președinte Camera de Comerț și Industrie Maramureș, dl conf. univ. dr. Cucoșel Constantin – președinte Consiliului Filialei CECCAR Maramureș și dl Todică Șerban – expert regional Nord-Vest, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

La faza județeană au participat patru firme de exercițiu, respectiv F.E. Pallas – Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, F.E. Perfect Events – Liceul Tehnologic „Marmația” din Sighetu Marmației, F.E. Eclat de Passion – Liceul Teologic Penticostal din Baia Mare și F.E. Revoire – Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare.

Pe locul I s-a clasat firma de exercițiu F.E. Eclat de Passion – Liceul Teologic Penticostal din Baia Mare, care va reprezenta județul Maramureș la etapa regională a Competiției „Business Plan”.

Felicitări tuturor participanților!

Președinte Filiala CECCAR Maramureș

Conf. univ. dr. Cucoșel Constantin