ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Temporar, vântul va avea intensificări, în noaptea de marți spre miercuri (17/18 martie) în sudul Banatului, miercuri (18 martie) în majoritatea regiunilor, iar joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40…45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h.