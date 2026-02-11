În cadrul Proiectului național „Scoate violența școlară din anonimat!”, derulat în anul școlar 2025–2026, în parteneriat cu CNP – Corpul Național al Polițiștilor, se desfășoară, în perioada ianuarie–aprilie 2026, Concursul național de creație „Eroul din clasă”.

Competiția are ca obiectiv principal prevenirea și gestionarea eficientă a bullyingului în mediul școlar, prin încurajarea creativității și originalității elevilor, dezvoltarea abilităților de colaborare, comunicare și design grafic, stimularea gândirii critice, precum și cultivarea spiritului de competiție și fair-play. Totodată, concursul îi provoacă pe elevi să contribuie activ la crearea unui climat sigur și respectuos în școli.

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și se desfășoară pe echipe formate din minimum doi și maximum patru elevi, la nivel de clasă. Proba de concurs constă în realizarea unui pliant informativ care să abordeze prevenirea și combaterea bullyingului.

Pliantul trebuie realizat pe baza Ghidului „Eroul din clasă” și să conțină informații relevante și concise despre bullying, prezentate într-un mod atractiv, ușor de parcurs, cu imagini și elemente grafice sugestive, transmițând un mesaj clar și pozitiv privind importanța prevenirii și gestionării acestui fenomen.

Ghidul „Eroul din clasă” este un material educațional de prevenire și gestionare a bullyingului, realizat cu sprijinul Fundației NEUROATIPIC, destinat elevilor și conceput pentru a-i ajuta să înțeleagă ce este bullyingul, ce forme poate lua și ce pot face pentru a preveni astfel de situații. Ghidul este disponibil pentru descărcare pe site-ul www.sigurantascolara.ro

.

Participarea la concurs este condiționată de transmiterea pliantului informativ, însoțit de formularul de înscriere completat de profesorul coordonator, precum și de acordurile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin intermediul link-ului dedicat.

Stabilirea câștigătorilor se va realiza într-o singură etapă de jurizare. La nivelul Direcției Siguranța Școlară va fi constituită o comisie care, pe baza criteriilor stabilite, va desemna pliantele câștigătoare la nivel național, în funcție de punctajul obținut.

Vor fi acordate un Premiu I, un Premiu II și un Premiu III, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Calendarul concursului:

30 ianuarie 2026 – Lansarea concursului

30 ianuarie – 8 februarie 2026 – Mediatizarea concursului

9 februarie – 15 martie 2026 – Înscrierea elevilor

16 – 31 martie 2026 – Evaluarea pliantelor și stabilirea câștigătorilor

1 – 5 aprilie 2026 – Premierea elevilor și promovarea materialelor câștigătoare

Regulamentul complet al concursului poate fi consultat online.