În perioada 6–12 iulie 2026, municipiul Baia Mare găzduiește Tabăra internațională educațională și interculturală „Zile de vară la Baia Mare”, un proiect dedicat elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din România și Ucraina.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș.

La tabără participă 10 elevi și două cadre didactice din regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, alături de 10 elevi din mediul rural al județului Maramureș, remarcați prin rezultatele obținute la olimpiadele naționale de limba și literatura română și de limbi moderne. Deschiderea oficială a avut loc în 6 iulie, într-un cadru festiv în care reprezentanții instituțiilor organizatoare au evidențiat importanța cooperării transfrontaliere și a sprijinirii tinerilor cu performanțe deosebite.

Inspectorul școlar general adjunct Ioan Muntean a vorbit despre rolul educativ al unor astfel de proiecte, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Vlad Emanuel Duruș, a subliniat importanța consolidării relațiilor dintre comunitățile din România și Ucraina, iar directorul CJRAE Maramureș, Alina Pralea, a evidențiat beneficiile culturale și morale pe care le oferă astfel de schimburi de experiență.

Momentul festiv a fost completat de un program artistic susținut de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, prin intermediul corpului de balet și al interpreților Dumitru Dobrican, Gabriela Ardusătan și Iulia Ioana Vlad. De asemenea, elevii Incze Antonia și Popan Cătălin, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, au oferit un minirecital de muzică modernă, acompaniați la chitară. Programul taberei include activități educaționale, culturale și recreative, concepute pentru a încuraja dialogul intercultural, schimbul de experiență și dezvoltarea personală și academică a participanților.

Organizatorii subliniază că proiectul reprezintă o investiție în educația de performanță și în consolidarea legăturilor dintre tinerii din România și Ucraina.

Desfășurarea taberei este posibilă cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș, precum și al sponsorilor și partenerilor implicați în acest demers educațional: Eurohotel Baia Mare, UACE Dumbrăvița, Brutăria Baia Sprie, ASSOC, Primăria Recea, Primăria Tăuții Măgherăuș și Primăria Giulești.