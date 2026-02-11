Brigada Antiteroristă anunță demararea unei campanii de recrutare pentru pirotehniști cu experiență, în cadrul procesului de încadrare directă. Candidații interesați trebuie să dețină cunoștințe tehnice solide, în special din domenii precum chimie, fizică și matematică, competențe esențiale pentru desfășurarea activităților specifice acestui domeniu.

Persoanele selectate vor beneficia de module speciale de pregătire tehnică și psihologică, menite să asigure un nivel ridicat de profesionalism și adaptare la cerințele complexe ale activităților antiteroriste.

Cei care doresc să aplice pot accesa platforma oficială sri.ro/aplica, la secțiunea „Încadrare directă – Brigada Antiteroristă”, unde sunt disponibile detalii suplimentare privind condițiile de recrutare și pașii de urmat.

Brigada Antiteroristă își propune, prin acest demers, să atragă specialiști bine pregătiți, capabili să contribuie la creșterea nivelului de siguranță națională.