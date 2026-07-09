Comuna Fărcașa a găzduit joi, 9 iulie, primul „Desant academic” organizat în cadrul proiectului cultural „Maramureșul Academic”, inițiat de Asociația „Familia română” cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș. Evenimentul a fost dedicat lansării volumului „Magnum Diarium Academicum Septentrionis. 1800–2024”, semnat de dr. Teodor Ardelean.

Manifestarea face parte dintr-o serie de prezentări desfășurate în mai multe orașe, după lansările organizate la Baia Mare, Sighetu Marmației, Satu Mare și Cluj-Napoca. Alegerea comunei Fărcașa pentru primul „Desant academic” a avut la bază colaborarea de lungă durată dintre Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare și administrația locală, precum și implicarea comunității în organizarea unor importante manifestări culturale și academice în ultimii ani. Evenimentul s-a desfășurat în sala de ședințe a Primăriei Fărcașa, unde delegația Bibliotecii Județene, condusă de dr. Teodor Ardelean, a fost primită de primarul Ioan Stegeran. Cu această ocazie au fost înmânate acte de donație, iar autorul volumului a prezentat publicului semnificația lucrării, descriind-o drept o amplă cronică dedicată personalităților, instituțiilor și evenimentelor care au contribuit la dezvoltarea patrimoniului cultural și academic al nordului României.

În semn de apreciere pentru colaborarea dintre Biblioteca Județeană și Primăria Fărcașa, dr. Teodor Ardelean i-a oferit primarului Ioan Stegeran Diploma și Trofeul „Cel mai bun partener”, subliniind că alegerea comunei pentru primul „Desant academic” a fost una simbolică.

La eveniment au participat cadre didactice, preoți din Fărcașa, Sârbi și Buzești, precum și reprezentanți ai administrației locale. Au luat cuvântul preotul Petru Vamoș și directoarea Școlii Profesionale „Lucian Blaga” Fărcașa, Viorelia-Maria Vele, care au felicitat autorul și au evidențiat importanța apariției volumului pentru patrimoniul cultural al regiunii.

Din delegația Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare au mai făcut parte dr. Ioan Gogota, Alina Lemnean și Daniela Pop.