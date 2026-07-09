În urma apariției în spațiul public a unor imagini video, în care mai multe persoane se agresează fizic reciproc, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că, în timp ce se aflau pe strada Electrolizei din municipiu, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, doi tineri, de 18, respectiv 26 de ani și un bărbat de 38 de ani s-ar fi agresat fizic reciproc.

În urma agresiunii, două persoane au beneficiat de îngrijiri medicale.

Persoanele implicate au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru lămurirea situației de fapt.