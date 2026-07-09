Subinspectorul de poliție penitenciară Alex Ovari, angajat al Penitenciarului Satu Mare, a obținut o nouă performanță pe plan internațional, contribuind la clasarea României pe podiumul Campionatului Mondial de Pescuit la Crap U22. Lotul național a cucerit medalia de bronz în competiția desfășurată în Letonia, în perioada 1–4 iulie. Campionatul a reunit cele mai puternice echipe de tineret din lume, iar întrecerea s-a desfășurat pe parcursul a 72 de ore. România a avut o luptă strânsă pentru podium, în special cu reprezentativele Franței și Lituaniei.

La finalul competiției, Franța a câștigat titlul mondial, Lituania s-a clasat pe locul al doilea, iar România a încheiat pe poziția a treia, devansând echipe cu tradiție în pescuitul sportiv, precum Anglia și Italia.

Reprezentanții Penitenciarului Satu Mare l-au felicitat pe Alex Ovari pentru rezultatul obținut, apreciind că medalia de bronz este rodul muncii, perseverenței și disciplinei sale.

Performanța completează un palmares impresionant. După medaliile de aur și argint obținute în 2024, Alex Ovari își trece în cont și bronzul mondial din 2026, confirmându-și locul printre cei mai valoroși tineri pescari sportivi ai României.