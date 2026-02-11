O privire locală asupra evenimentelor culturale, activităților și programelor la care merită să participi luna aceasta.

Expoziții și artă vizuală

Expoziția „VINO și VEZI” – Eugeniu Barău

La Galeria de Artă Contemporană Colonia Pictorilor, Baia Mare

12 februarie – 30 martie 2026

Expoziția lui Eugeniu Barău aduce în fața publicului lucrări de pictură care combină realitatea cu imaginația. Vizitatorii vor putea vedea scene, personaje și peisaje care spun povești și transmit emoții, prin culori puternice și forme expresive. Fiecare lucrare invită la privire atentă și la o pauză de reflecție. Istoricul de artă Vasile Duda și curatorul expoziției, Alina Mihalca, vor susține prezentarea evenimentului.

Teatru și spectacole

Program la Teatrul Municipal Baia Mare:

Sâmbătă, 14 februarie, ora 19:00, sala Studio.

„Viața secretă a tablourilor” (Cetatea de la Huszt);

-regia artistică și scenariul: Radu Dinulescu.

Duminică, 15 februarie, ora 19:00, sala mare cu publicul pe scenă.

„Căsătoria”;

-după N.V Gogol, regia Mihai Gligan.



Vineri, 20 februarie, ora 19:00, sala mare.

„Almost, mâine”;

-de John Cariani, regia Andrei Han.

Duminică, 22 februarie, ora 19:00, sala mare.

„Delfini”;

-după „Singurătatea Pietrelor” de Flavius Lucăcel, regia Adina Lazăr.



Marți, 24 februarie, ora 18:00, sala păpuși.

Premieră: „Dragobete în cântec și tradiții”;

-Teatrul Municipal Baia Mare & Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș

Reprezentații pentru copii la Teatrul de Păpuși (str. Dacia nr. 3):

Sâmbătă, 7 februarie, ora 10:00 și 11:30.

„Muzicanții din Bremen”;

-după Frații Grimm, regia Ciprian Huțanu.

Sâmbătă, 14 februarie, ora 10:00 și 11:30.

„Scufița Roșie”;

-după Frații Grimm, regia Kovacs Ildiko.

Sâmbătă, 28 februarie, ora 10 și 11:30.

„Isprăvile lui Păcală”;

-după Petre Dulfu regia Cornel Mititelu.

Program Teatrul Ararat

Duminică, 8 februarie 2026, ora 18:00.

„Pictorul de Pancarte”;

-de Marian Ilea, regia Claudiu Pintican.

Sâmbătă, 14 februarie 2026, ora 18:00.

„Romanța anonimilor”;

-spectacol pe versuri de Ion Minulescu, regia Claudiu Pintican.

Sâmbătă, 21 februarie, ora 18:00.

„Piatra din casă”;

-după Vasile Alecsandri, regia Claudiu Pintican.

Activități și workshop-uri

Marți, 24 februarie, ora 19:00.

Școala de dans Shall We Dance organizează un eveniment special pentru Dragobete: o seară creată special pentru cupluri care vor să se bucure de timp de calitate, emoție și conexiune.

O experiență elegantă și relaxată, care include:

-pahare de prosecco și gustări alese

-muzică de vals și o atmosferă rafinată

-o lecție de vals vienez, accesibilă tuturor – chiar și celor fără experiență.

Informații la telefon: 0741493044.

Școala de dans Dance Light Studio organizează cursuri de dans pentru copii.

Dacă ai un copil plin de energie și cauți un loc unde să se miște, să învețe și să se simtă în siguranță, acest video e pentru tine. La DanceLight, cursurile pentru copii sunt gândite clar, pe grupe de vârstă, cu multă joacă, coordonare și ritm Structura cursilor este simplă; nivelul de începători este împărtțit pe doua grupe de vârstă:

4 – 6 ani și 7 – 11 ani. Fiecare copil are locul lui, indiferent de ritmul în care evoluează.

Informații la telefon: 0746849822.

Marți, 24 februarie, ora 18:00.

Workshop gratuit: Am învins atacul de panică!

Cabinet de psihoterapie Laura Bogdan, Minerilor nr.16.

Atelierul este dedicat celor care își doresc sa afle mai multe despre: ce sunt atacurile de panică, de ce apar și ce putem face pentru a recăpăta controlul și a preveni recăderile

Cum se va desfășura?

-prezentare introductivă;

-exersarea, într-un mediu sigur și deschis, a unor tehnici de gestionare a atacului de panică și a anxietății;

-sesiune cu întrebări și răspunsuri anonime, pentru a oferi claritate și speranță, fără presiune sau judecată ;

Informații la telefon: 0766492538

Atelier de modelaj în lut la Vissalin;

În fiecare marți și joi la ora 17:00 la salina urbană VisSalin Baia Mare.

Ce te așteaptă?

– inițiere în modelaj (nu ai nevoie de experiență);

– timp pentru tine, creativitate și relaxare;

– un ambient aparte, ideal pentru reconectare.

Înscrieri la telefon: 0771 384 896.

Sport

Vineri 27 februarie, ora 17:00.

AYO3 Fighting Tournament – Baia Mare

La Sala Sporturilor Lascăr Pană. AYO 3 aduce un format inedit la Baia Mare. O confruntare directă între selecționatele a două țări cu tradiție în kickboxing: România vs Ungaria. Fightcard-ul complet va fi dezvăluit în curând.

Cursuri

Joi, 12 februarie, ora 10:00.

Curs de Prim Ajutor

La Crucea Roșie – Filiala Maramureș – Pietrosului Nr.5, Baia Mare.

-Curs acreditat GFARC, recunoscut la nivel internațional;

-Potrivit pentru orice persoană, fără experiență medicală;

-Multă practică, explicații clare, exemple reale.

O zi care poate face diferența dintre panică și acțiune.



23-27 februarie, între 08:00 și 16:00.

Tabără de de zi în limba germană;

Str. Giuseppe Garibaldi 15.

Cauți o tabără de zi care să îmbine distracția cu educația?

În tabăra noastră de zi (7–11 ani), copiii învață limba germană prin joacă, comunicare și activități interactive, alături de alți copii de vârsta lor.

Informații la telefon: 0774514556.

Material realizat de: Andreea Cristian – studentă a Facultății de Litere, CRP, anul I







