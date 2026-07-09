Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a găzduit o întâlnire specială cu Ana Christina Corlaciu Corlay, profesor stabilit în Franța și fiica scriitorului Ben Corlaciu (Benedict Corlaciu), una dintre personalitățile importante ale literaturii române din perioada războiului și a exilului.

Vizita a prilejuit un dialog despre destinul scriitorului, care în anul 1975 a cerut azil politic în Franța, alegând libertatea în detrimentul rămânerii în România comunistă. După plecarea sa, opera i-a fost interzisă, iar numele a fost eliminat din dicționarele și istoriile literare ale vremii. În cadrul întâlnirii au fost evocate atât activitatea literară a lui Ben Corlaciu, cât și relațiile sale cu personalități marcante ale exilului românesc, precum Mircea Eliade, Nina Cassian, Virgil Gheorghiu, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. De asemenea, Ana Christina Corlaciu Corlay a amintit și de sculptorul Ion Vlad, prieten apropiat al tatălui său, care l-a sprijinit în perioada în care acesta a recurs la greva foamei pentru a-și putea reuni familia în Franța.

Născut în 1924, Ben Corlaciu a făcut parte din celebra grupare literară „Albatros”, alături de Geo Dumitrescu, Dinu Pillat și Constant Tonegaru. A publicat volume de poezie, proză și traduceri, însă destinul său literar a fost puternic marcat de cenzura regimului comunist și de exil.

Reprezentanții Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” au transmis că vizita a reprezentat o ocazie de a readuce în atenția publicului opera și destinul unui scriitor de valoare, dar și de a înțelege mai bine drama generației de intelectuali români care au ales exilul pentru a-și păstra libertatea de exprimare.