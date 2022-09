Preț fluctuant în acest an pentru mieii din fermele românești. După lunile de vară – când prețul a fost mai mic – crescătorii de ovine se pregătesc de o toamnă în care cotațiile pentru kilogramul de miel în viu ar putea urca până la 17-18 lei.

Dumitru Andreșoi, președintele Asociației de Crescători de Ovine ”Dacia” din Hunedoara, organizație membră a Asociației Forța Fermierilor, a participat luni, 29 august, la cea de-a cincea ediție a Târgului Expoziţional de Berbeci, la Baia Mare. Cunoscutul fermier hunedoarean i-a felicitat pe expozanții prezenți cu animale la târg, apreciind calitatea geneticii prezentate pentru toate varietățile de Țurcană, în special de Bălă.

În discusul său de pe scenă, Andreșoi a atins și subiectului prețului oferit crescătorilor pentru miei.

”În calitate de coleg ca și crescător, vreau să vă spun că trecem printr-un an plin de provocări. Am început cu prețul produselor de la aceste animale, care pe noi, pe lângă pasiunea care ne face să creștem aceste animale, trebuie să ne întreținem și familia. Am început cu un preț la miel, care e un produs care de 5-6 ani de zile e ponderea undeva la 60-70% din veniturile pe care noi le obțineam de la aceste animale. Am început cu un preț la 19-20 de lei în perioada pascală. Din păcate, odată cu seceta care a stăpânit România, să spun așa, prețul a ajuns undeva la 11-12 lei, un preț derizoriu. Și eu – știți foarte mult dintre dumneavoastră, aveți numărul meu telefon, m-ați sunat, v-am sfătuit să nu intrați în panică, să căutăm soluții, să putem ține animalele să nu le vindem în perioada iulie-august când toată lumea se ferește, sunt călduri foarte mari, animalele luate de la dumneavoastră din câmp, introduse la noi în fermele de îngrășare. Avem pierderi foarte mari și atunci automat prețul scade”, a vorbit Andreșoi despre nivelul prețului de vară pentru miei.

Odată cu venirea toamnei, crescătorii de ovine pot spera la o creștere a prețului mieilor. ”Acum prețul a început să urce. La momentul de față se achiziționează maximum undeva la 14,5 lei miei din câmp. Deci sperăm că în continuare să ajungem măcar la 17-18 lei mieii mari la 35-40 de kilograme. Ar fi un preț corect, care ar acoperi costurile pe care le vedem cu aceste animale”, a mai declarat Dumitru Andreșoi care a mulțumit din nou, și la final, organizatorilor evenimentului de la Baia Mare.

Pe data de 29 august, Asociaţia judeţeană a crescătorilor de ovine şi caprine „Pro Ovis” Maramureş a organizat, în Baia Mare, ediţia a V-a a Târgului Expoziţional de Berbeci. La eveniment au participat crescători din mai multe judeţe din ţară, oficialităţi locale, judeţene şi de la nivel naţional.

