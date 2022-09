Am rămas profund iritat de modul golănesc de cum au scris unii deontologi! Recunosc când am ocazia! Nu sunt jurnalist! Poate o rapandulă de jurnalist! Dar ăștia e niște ziariști plătiți din ban public! Simple secretare care așteaptă comunicatele și fotografiile! Care așteaptă finalul de luna sa încaseze de la Palat rămășitele politice si administrative financiare! Cei doi bănuți care le potolesc foamea ziaristica! Păcat! Cer public printzului sa facă publice societățile care încasează ban public si valoarea! Noi vedem cu ochiul liber! Dar sa vedem societățile gen pomană srl care crin ciocul deschis sa curgă! Pardon! Sa picure! Am văzut si modul de acțiune al printului! Cum zice lumea ca nu a făcut absolut nimic, trimite comanda atacului către secretară să scrie! Papusăăă! Vezi ca lumea s-a cam saturat! S-au saturat si primarii PNL de mizeriile tale! Ramai cam singur!

Întrebarea din titlu rămâne; presa e plătită și ticăloșită de un printz dintr-un castel care nici măcar nu e al lui?

Radu Țolaș