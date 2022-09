În 2018, Școala Gimnazială din Văleni (Comuna Călinești) a fost închisă, fiind grav afectată de un incendiu. Guvernul de la acea vreme nu a acordat niciun ban pentru reabilitare, pe situații de urgență.

A durat 2 ani până când cineva să zică lucrurilor pe nume și să facă ceva cu adevărat important pentru comunitatea locală, începând reabilitatea școlii din fonduri proprii. În urma Alegerilor Locale din 2020, frâiele puterii din comuna Călinești au fost preluat de Petre Nemeș, un dascăl de 40 de ani, ajuns primar și cunoscând mai bine ca oricine necesitatea reală reprezentată de reabilitatea școlii din Văleni.

La nici doi de ani de la începerea lucrărilor de reabilitatea, școala este gata, pregătită ca cei mici să înceapă noul an școlar în ea. Cu acest prilej am stat de vorbă cu domnul Petre Nemeș, primarul din Călinești, care ne-a declarat:

„Școala gimnaziala „Tiberiu Utan” a fost cuprinsă de un incendiu in 2018, iar in 2020 am început să o reabilităm. Investiția a fost de 15 milioane de lei și a cuprins reabilitatea tuturor sălilor de clasă, încălzire prin pardoseală în toată clădirea, toalete noi, cabinet medical, sală pentru Covid. Dotarea cu mobilier nou a tuturor sălilor de clasă, montarea de echipamente tehnologice: calculator, videoproiector, table noi, în fiecare clasă. Eu fiind dascăl de profesie, prioritatea numărul 1 a fost să reabilităm școala pentru că dacă vrem o țară educată, totul pornește de pe băncile școlii. Cu ocazia noului an școlar, le urez copiilor și dascălilor mult succes și le transmit că eu le sunt alături în toate activitățile școlare și extracurriculare!”

Școala din Văleni este în prezent o școală la nivel european. În timp ce alți profesori dedică ode de mulțumire politicienilor, subminând societatea civilă, există și cadre didactice ale căror implicare în politică este una foarte benefică pentru comunitate.

Școala gimnazială poartă numele primului poet maramureșean afirmat la nivel național – Tiberiu Utan.

